Де Лихт – главная трансферная цель «Челси»

Ближайшим летом лондонский «Челси» сделает всё возможное для того, чтобы подписать защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Ранее агент игрока Мино Райола заявил, что игрок, вероятно, покинет Турин следующим летом.

«Ювентус», в свою очередь, хочет заменить нидерландца одним из игроков «Челси», у которых истекает контракт в конце сезона. Football Italia сообщает, что туринский клуб будет рассматривать трансфер Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Отметим, что в услугах де Лихта также заинтересована каталонская «Барселона». Перед переходом в «Ювентус» в 2019 году Маттайс мог оказаться именно в стане «сине-гранатовых».