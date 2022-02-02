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Де Лихт – главная трансферная цель «Челси»

02 Февраля 2022 • 14:46 Комментировать (1)
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Ближайшим летом лондонский «Челси» сделает всё возможное для того, чтобы подписать защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Ранее агент игрока Мино Райола заявил, что игрок, вероятно, покинет Турин следующим летом.

«Ювентус», в свою очередь, хочет заменить нидерландца одним из игроков «Челси», у которых истекает контракт в конце сезона. Football Italia сообщает, что туринский клуб будет рассматривать трансфер Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Отметим, что в услугах де Лихта также заинтересована каталонская «Барселона». Перед переходом в «Ювентус» в 2019 году Маттайс мог оказаться именно в стане «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
02 Февраля 2022 в 15:48
С кем Юве останется если продадут? Хотя от клиентов Райолы лучше избавляться и стараться никогда не связываться в будущем
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