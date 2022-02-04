Тухель: «Я не контактировал с Дембеле»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заявил, что не контактировал со своим бывшим подопечным по дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле в зимнее трансферное окно.

«Я не контактировал с Дембеле. Январское трансферное окно прошло хорошо. Я очень доволен. Это было спокойное окно. Лучше всего, когда всё вокруг спокойно», – заявил Тухель на пресс-конференции накануне игры Кубка Англии против «Плимута».

Отметим, что пресса называет «Челси» одним из главных претендентов на подписание Усмана Дембеле следующим летом на правах свободного агента. Многие авторитетные источники уже подтвердили, что в январе лондонский клуб обращался в «Барселону» с просьбой об аренде.