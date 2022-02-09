Араухо, Фофана и Кунде – в шорт-листе «Челси» на летнее трансферное окно

Лондонский «Челси» определился с главными трансферными целями на ближайшее лето. Из-за того, что клуб рискует расстаться сразу с тремя центральными защитнику, «синие» определили им потенциальные замены.

Главной целью «Челси» станет француз Жюль Кунде из «Севильи», который мог перебраться в стане «пенсионеров» ещё прошлым летом. В случае, если клуб потеряет сразу двух центральных защитников, то главный тренер Томас Тухель будет настаивать на приобретении одного из двух игроков – Уэсли Фофана или Рональда Араухо.

Напомним, что по окончанию сезона у «Челси» истекают контракты с Сесаром Аспиликуэтой, Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.