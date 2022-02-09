Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Араухо, Фофана и Кунде – в шорт-листе «Челси» на летнее трансферное окно

09 Февраля 2022 • 14:52 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Челси» определился с главными трансферными целями на ближайшее лето. Из-за того, что клуб рискует расстаться сразу с тремя центральными защитнику, «синие» определили им потенциальные замены.

Главной целью «Челси» станет француз Жюль Кунде из «Севильи», который мог перебраться в стане «пенсионеров» ещё прошлым летом. В случае, если клуб потеряет сразу двух центральных защитников, то главный тренер Томас Тухель будет настаивать на приобретении одного из двух игроков – Уэсли Фофана или Рональда Араухо.

Напомним, что по окончанию сезона у «Челси» истекают контракты с Сесаром Аспиликуэтой, Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рональд Араухо Жюль Кунде Уэсли Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
15:48 · Англия. Премьер-лига
Около 120 000 человек подписали петицию с призывом наказать Зума за видео с избиением кота 1
15:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Аканджи
14:52 · Англия. Премьер-лига
Араухо, Фофана и Кунде – в шорт-листе «Челси» на летнее трансферное окно
14:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал новое предложение Рюдигеру слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что в будущем вновь хотел бы поработать с Эриксеном
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Руни вспомнил, как сменил шипы перед матчем с «Челси», чтобы «кого-нибудь сломать» 1
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета ответил Обамеянгу
13:46 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему «Арсенал» не усилился в зимнее трансферное окно
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может заменить Роджерса на итальянского тренера
12:49 · Англия. Премьер-лига
Джеррард нашёл усиление для «Астон Виллы»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Интера»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сообщил о кадровых проблемах перед матчем с «Саутгемптоном»
11:18 · Англия. Премьер-лига
У Роналду ни одного результативного действия в 2022 году 3
10:02 · Англия. Премьер-лига
Магуайр рассказал, чего не хватило «МЮ» для победы над «Бёрнли»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Whoscored: Роналду - худший футболист «МЮ» в матче с «Бёрнли» 7
Все новости
Рекомендуем