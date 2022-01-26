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«Челси» лидирует в борьбе за де Лихта

26 Января 2022 • 17:47 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. По сообщениям Football Italia, «синие» являются фаворитами в борьбе за игрока, который, скорее всего, покинет Турин ближайшим летом.

Отметим, ранее агент де Лихта Мино Райола заявил, что следующим летом его клиент будет готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры. В услугах футболиста также была заинтересована каталонская «Барселона».

Де Лихт следующим летом может закрыть в «Челси» позицию центрального защитника, ведь сразу 3 игрока, выступающих на этой позиции, могут покинуть лондонцев в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маттайс де Лихт
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