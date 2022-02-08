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«Челси» придётся пожертвовать Канте ради трансфера Райса слухи

08 Февраля 2022 • 00:11 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс летом станет одной из главных трансферных целей ведущих клубов английской Премьер-лиги. Среди фаворитов на подписание футболиста числится и «Челси», но для осуществления подобного перехода «синим» придется решиться на серьезный шаг.

Для того, чтобы рассчитывать на приобретение Райса, «Челси» будет вынужден попрощаться с Нголо Канте. На это есть две причины: клубу необходимо урегулировать зарплатную ведомость, а также освободить место в составе под нового игрока.

По информации Daily Mirror, руководство местного гранда действительно рассматривает такой вариант развития событий, ссылаясь на разницу в возрасте между Канте и Райсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Деклан Райс Нголо Канте Трансферы футбола - лето 2022
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