Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс летом станет одной из главных трансферных целей ведущих клубов английской Премьер-лиги. Среди фаворитов на подписание футболиста числится и «Челси», но для осуществления подобного перехода «синим» придется решиться на серьезный шаг.

Для того, чтобы рассчитывать на приобретение Райса, «Челси» будет вынужден попрощаться с Нголо Канте. На это есть две причины: клубу необходимо урегулировать зарплатную ведомость, а также освободить место в составе под нового игрока.

По информации Daily Mirror, руководство местного гранда действительно рассматривает такой вариант развития событий, ссылаясь на разницу в возрасте между Канте и Райсом.