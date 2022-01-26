Обамеянг не поехал с «Арсеналом» на сборы в Дубаи

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не поехал со своей командой на сборы в Дубаи. Напомним, что ранее футболист покинул расположение сборной Габона на Кубке Африки из-за незначительных проблем с сердцем и вернулся в Лондон.

Отметим, что последний матч за «Арсенал» Обамеянг провёл в декабре. С тех пор нападающий успел нарушить дисциплину и лишиться капитанской повязки. Ранее главный тренер Микель Артета отправил экс-игрока дортмундского «Боруссии» на индивидуальные тренировки.

В этом сезоне Обамеянг забил 4 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах в чемпионате Англии.