Сауль пояснил, почему разменял «Атлетико» на «Челси»

Испанский полузащитник Сауль, много лет отдавший мадридскому «Атлетико», прошлым летом сменил команду и перебрался в «Челси» - несмотря на незнание английского языка и полное отсутствие игрового опыта вне Испании. Адаптация прошла не без проблем, но Сауль не жалеет - он пояснил, почему был вынужден покинуть «Атлетико».

- Честно говоря, просто хотелось увидеть что-то другое, кроме «Атлетико», в котором я с 12 лет. Когда вы столько времени в клубе, многие вещи начинают вас раздражать, вы относитесь к ним болезненнее, чем поначалу - например, освистывание. Вы становитесь одним целым с публикой, и если она начинает вести себя таким образом, ваши болельщики, с которыми вы вместе многие годы - это слишком больно, - заявил Сауль, слова которого приводит Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Сауль сыграл во всего лишь шести матчах, но недавно его похвалил Томас Тухель, наставник лондонского клуба.