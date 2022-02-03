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Сауль пояснил, почему разменял «Атлетико» на «Челси»

03 Февраля 2022 • 01:15 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Испанский полузащитник Сауль, много лет отдавший мадридскому «Атлетико», прошлым летом сменил команду и перебрался в «Челси» - несмотря на незнание английского языка и полное отсутствие игрового опыта вне Испании. Адаптация прошла не без проблем, но Сауль не жалеет - он пояснил, почему был вынужден покинуть «Атлетико».

- Честно говоря, просто хотелось увидеть что-то другое, кроме «Атлетико», в котором я с 12 лет. Когда вы столько времени в клубе, многие вещи начинают вас раздражать, вы относитесь к ним болезненнее, чем поначалу - например, освистывание. Вы становитесь одним целым с публикой, и если она начинает вести себя таким образом, ваши болельщики, с которыми вы вместе многие годы - это слишком больно, - заявил Сауль, слова которого приводит Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Сауль сыграл во всего лишь шести матчах, но недавно его похвалил Томас Тухель, наставник лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Томас Тухель Сауль Ньигес
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