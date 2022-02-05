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«Мечтать не вредно»: Зе Луиш попросился в АПЛ слухи

05 Февраля 2022 • 21:45 Комментировать (1)
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Нападающий Зе Луиш, который зимой досрочно расторг трудовой договор с «Локомотивом», до сих пор не определился со своим будущим. Футболист продолжает рассматривать различные варианты продолжения карьеры, а на днях у него появилась возможность переехать на Туманный Альбион.

По информации источника TeamTalk, агенты предложили услуги форварда из Кабо-Верде лондонскому «Арсеналу». «Канониры» смогут зарегистрировать свободного агента, но пока неизвестно, согласится ли руководство на такой рискованный шаг.

Напомним, что «Арсеналу» так и не удалось в январе подписать нового игрока в линию атаки на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу – в последний момент сорвались переговоры по Душану Влаховичу и Альваро Морате.

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05 Февраля 2022 в 22:19
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