Чех о Тухеле: «Он быстро понял, как работает клуб»

Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех, занимающий одну из руководящих должностей в клубе, поделился впечатлениями о работе главного тренера «синих» Томаса Тухеля. По словам чеха, экс-наставник «ПСЖ» быстро понял то, как работает клуб.

«Когда ты приходишь в новый клуб, сменив его легенду, многие ожидают, что ты сразу же начнешь побеждать. Томас – хороший слушатель, и он быстро понял, как работает клуб», – написал Чех на официальном сайте «Челси».

Напомним, что Томас Тухель возглавил «Челси» год назад. С тех пор немецкий специалист выиграл с клубом Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.