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Даррен Бент: «Было бы неплохо, если бы «Челси» подписал Погба»

29 Января 2022 • 15:24 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент призвал «Челси» обратить внимание на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, чей контракт с нынешним клубом истекает в конце сезона. Бент выразил мнение, что рядом с Нголо Канте Погба будет показывать свой лучший футбол.

«Когда Поль Погба играет вместе с Канте, он смотрится совершенно другим игроком, если бы «Челси» подписал его... Это было бы потрясающе», – цитирует Бента Talksport.

Отметим, что на данный момент главным претендентом на Погба является французский «ПСЖ». Игрок может присоединиться к клубу следующим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Даррен Бент Поль Погба
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