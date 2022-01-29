Даррен Бент: «Было бы неплохо, если бы «Челси» подписал Погба»

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент призвал «Челси» обратить внимание на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, чей контракт с нынешним клубом истекает в конце сезона. Бент выразил мнение, что рядом с Нголо Канте Погба будет показывать свой лучший футбол.

«Когда Поль Погба играет вместе с Канте, он смотрится совершенно другим игроком, если бы «Челси» подписал его... Это было бы потрясающе», – цитирует Бента Talksport.

Отметим, что на данный момент главным претендентом на Погба является французский «ПСЖ». Игрок может присоединиться к клубу следующим летом на правах свободного агента.