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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Некоторые из игроков «Челси» недовольны методиками Тухеля

27 Января 2022 • 04:43 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

В то время как бывшие игроки «Челси» вовсю хвалят Томаса Тухеля, среди действующих игроков клуба такого единогласия не наблюдается. Как сообщает испанское издание Marca, проблемы с Томасом Тухелем есть не только у Ромелу Лукаку, но также и у некоторых других игроков команды. Основная причина недовольства - достаточно резкие высказывания, которые использует немецкий специалист во время матчей. Из-за этого, уточняет источник, у игроков появилось чувство неуверенности в своих действиях на поле, что совсем не способствует коэффициенту полезного действия.

Томас Тухель возглавил клуб ровно год тому назад - он подписал контракт с клубом 26 января 2021 года.

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Челси Томас Тухель
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