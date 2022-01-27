Некоторые из игроков «Челси» недовольны методиками Тухеля

В то время как бывшие игроки «Челси» вовсю хвалят Томаса Тухеля, среди действующих игроков клуба такого единогласия не наблюдается. Как сообщает испанское издание Marca, проблемы с Томасом Тухелем есть не только у Ромелу Лукаку, но также и у некоторых других игроков команды. Основная причина недовольства - достаточно резкие высказывания, которые использует немецкий специалист во время матчей. Из-за этого, уточняет источник, у игроков появилось чувство неуверенности в своих действиях на поле, что совсем не способствует коэффициенту полезного действия.

Томас Тухель возглавил клуб ровно год тому назад - он подписал контракт с клубом 26 января 2021 года.