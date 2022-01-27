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Футболист «Локомотива» может перейти в «Саутгемптон»

27 Января 2022 • 16:02 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
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09.02 22:45

Полузащитник лондонского «Челси» Тино Анджорин, который проводил этот сезон в составе московского «Локомотива», в скором времени может стать игроком «Саутгемптона».

По сообщениям журналиста Низара Кинселлы в «Твиттере», «святые» ведут переговоры с «Челси» о полноценном трансфере. Отмечается, что если «Саутгемптон» не сможет подписать игрока зимой, то «Челси» отправит его в аренду в Чемпионшип.

Напомним, что первую половину сезона Тино Анджорин проводил за московский «Локомотив». Осенью игрок получил травму, из-за чего был вынужден вернуться в «Челси» для прохождения реабилитации. Сейчас Анджорин не хочет возвращаться в «Локомотив» из-за ухода Ральфа Рангника.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Челси Саутгемптон Фаустино Анджорин
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