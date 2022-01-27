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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рис Джеймс близок к возвращению в строй

27 Января 2022 • 17:52 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс близок к возвращению в строй после того, как получил травму в декабрьском матче чемпионата Англии против «Брайтона». Ранее сообщалось, что футболист может пропустить до трёх месяцев, но согласно The Telegraph, игрок вернётся на поле в начале февраля.

Сообщается, что Рис Джеймс точно поедет вместе со своей командой на Клубный чемпионат мира, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах. «Челси» начнёт выступления на турнире со стадии полуфинала.

В этом сезоне Джеймс забил за «Челси» 4 гола и отдал 5 результативных передач в чемпионате Англии.

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Рис Джеймс
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