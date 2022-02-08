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Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

08 Февраля 2022 • 20:02 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. Напомним, что ранее игрок несколько раз подряд не вызывался в расположение сборной своей страны из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халиходжичем.

«Это моё окончательное решение. Для меня всё ясно и теперь я сфокусирован на выступлениях за свой клуб», – заявил Зиеш. Отметим, что ранее главный тренер сборной Марокко раскритиковал игрока за то, что он плохо относится к тренировкам.

Сам Зиеш заявлял, что относится к делу должным образом и обвинил тренера во лжи. За сборную Марокко футболист провёл 40 матчей, в которых отметился 17 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Марокко Хаким Зиеш
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