Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. Напомним, что ранее игрок несколько раз подряд не вызывался в расположение сборной своей страны из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халиходжичем.

«Это моё окончательное решение. Для меня всё ясно и теперь я сфокусирован на выступлениях за свой клуб», – заявил Зиеш. Отметим, что ранее главный тренер сборной Марокко раскритиковал игрока за то, что он плохо относится к тренировкам.

Сам Зиеш заявлял, что относится к делу должным образом и обвинил тренера во лжи. За сборную Марокко футболист провёл 40 матчей, в которых отметился 17 забитыми голами.