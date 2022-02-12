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Лондонский «Арсенал» пригласит голкипера из МЛС

12 Февраля 2022 • 01:11 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Усиление для лондонского «Арсенала» - «канониры» приглашают голкипера из американской лиги МЛС. 27-летнего Мэтта Тернера. Он выступает на данный момент в «Нью-Ингленд Революшн». Также Тернер привлекается к играм национальной сборной Соединенных Штатов Америки, проведя за нее пятнадцать матчей.

Впрочем, трансфер будет осуществлен лишь летом, так как Тернер должен еще сыграть за свою команду в североамериканском аналоге Лиги чемпионов - ЛЧ КОНКАКАФ. Лишь после этого он будет отпущен в «Арсенал». уточняет BBC Sport. Финансовые и какие-либо другие условия сделки не сообщаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мэтт Тернер
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