Лондонский «Арсенал» пригласит голкипера из МЛС

Усиление для лондонского «Арсенала» - «канониры» приглашают голкипера из американской лиги МЛС. 27-летнего Мэтта Тернера. Он выступает на данный момент в «Нью-Ингленд Революшн». Также Тернер привлекается к играм национальной сборной Соединенных Штатов Америки, проведя за нее пятнадцать матчей.

Впрочем, трансфер будет осуществлен лишь летом, так как Тернер должен еще сыграть за свою команду в североамериканском аналоге Лиги чемпионов - ЛЧ КОНКАКАФ. Лишь после этого он будет отпущен в «Арсенал». уточняет BBC Sport. Финансовые и какие-либо другие условия сделки не сообщаются.