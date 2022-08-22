Гайич оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство

Защитник столичного ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о шансах своей команды побороться с петербургским «Зенитом» за золотые медали в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«ЦСКА нужно выигрывать как можно больше матчей. Сезон длинный. У нас хорошие шансы преследовать «Зенит» и попробовать что-то изменить», - цитирует сербского футболиста «Чемпионат».

В матче шестого тура Российской премьер-лиги «армейцы» на своем поле принимали грозненский «Ахмат». Подопечные Владимира Федотова отпраздновали победу со счетом 4:2

Благодаря этому успеху ЦСКА набрал 13 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.