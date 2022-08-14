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Лантратов ответил на вопрос о том, подписал ли он контракт с ЦСКА

14 Августа 2022 • 19:33 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Вратарь «Химок» Илья Лантратов отреагировал на информацию о заключении контракта с ЦСКА.

«Я подписал контракт с ЦСКА, а сейчас играю в «Химках» на правах аренды? Это неправда», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

Ранее голкипером интересовался «Зенит», который в итоге решил отказаться от данной сделки.

В текущем сезоне 26-летний голкипер принял участие в пяти встречах Российской премьер-лиги, в которых пропустил шесть мячей и один раз сохранил свои ворота «сухими». Текущий трудовой договор Лантратова с «Химками» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Илья Лантратов
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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