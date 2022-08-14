Лантратов ответил на вопрос о том, подписал ли он контракт с ЦСКА

Вратарь «Химок» Илья Лантратов отреагировал на информацию о заключении контракта с ЦСКА.

«Я подписал контракт с ЦСКА, а сейчас играю в «Химках» на правах аренды? Это неправда», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

Ранее голкипером интересовался «Зенит», который в итоге решил отказаться от данной сделки.

В текущем сезоне 26-летний голкипер принял участие в пяти встречах Российской премьер-лиги, в которых пропустил шесть мячей и один раз сохранил свои ворота «сухими». Текущий трудовой договор Лантратова с «Химками» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.