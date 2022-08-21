​Кучаева пришлось менять ещё до начала матча ЦСКА

В воскресенье в рамках шестого тура российского чемпионата ЦСКА принимает «Ахмат». В процессе разминки полузащитник московской команды Константин Кучаев почувствовал мышечный дискомфорт. Как следствие, главному тренеру «армейцев» Владимиру Федотову пришлось делать перестановку в составе ещё до стартового свиста. Вместо Кучаева с первых минут на поле вышел Иван Обляков, который на днях продлил контракт с клубом.

Следить за матчем между ЦСКА и «Ахматом» во всех красках можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Московская команда уже успела размочить счёт на табло.