ЦСКА объявил о подписании нового трудового соглашения с полузащитником Иваном Обляковым. 24-летний футболист расписался на страницах контракта, рассчитанного до 2027 года, как сказано в пресс-релизе.

Иван Обляков перебрался в ЦСКА из «Уфы» в конце августа 2018 года. С тех пор полузащитник провёл за московских «армейцев» 138 официальных матчей, в которых смог забить 10 голов.

ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В настоящий момент команда готовится к домашнему матчу против «Ахмата», который пройдёт в воскресенье, 21 августа.