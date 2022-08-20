Агент рассказал, с кем ЦСКА приходится соперничать за Рошу

Футбольный агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, рассказал о клубах, с которыми конкурирует ЦСКА в борьбе за подписание 27-летнего бразильца.

«Помимо ЦСКА есть интерес со стороны бразильских и немецких клубов. Мы ждём, когда клубы договорятся между собой. В ближайшее время всё может решиться», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за трансфер защитника 1,8 миллиона евро с учётом различных бонусов.

Действующий контракт Роши с «Портимоненсе» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Роша провёл в составе португальской команды 32 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.