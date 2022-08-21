​Фукс сыграл за ЦСКА впервые с мая

В воскресенье ЦСКА добился победы над «Ахматом» со счётом 4:2 в матче шестого тура чемпионата России. Ближе к завершению игры на поле появился Бруно Фукс. Для бразильского защитника это было первое появление в этом сезоне. В прошлый раз Фукс играл за ЦСКА ещё 1 мая – тоже против «Ахмата».

Стоит сказать, что травмы серьёзно мучают Бруно Фукса в России. Если взять весь прошлый сезон, то бразилец принял участие только в 11 играх ЦСКА.

На текущую минуту ЦСКА и «Спартак» располагаются на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В воскресенье вечером обойти московские гранды может «Зенит», если сможет обыграть «Торпедо».