Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал, тяжёло ли было выходить на замену в игре с ЦСКА

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал свой выход на поле в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА.

«Как входить в такую игру с учетом пропущенных мячей? Это моя профессиональная должность, грубо говоря. Неважно, когда тебе скажут играть», — цитирует слова Опарина «Спорт-Экспресс».

Голкипер заявил, что главное привести в порядок внутреннее состояние, просто выходить на поле и делать то, что и всегда.

29-летний Опарин вышел на замену в начале второго тайма с ЦСКА вместо Гиорги Шелии, который пропустил в первой половине игры три мяча за шесть минут. «Армейцы» одержали победу со счетом 4:2.