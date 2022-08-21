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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал, тяжёло ли было выходить на замену в игре с ЦСКА

21 Августа 2022 • 18:15 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
 

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал свой выход на поле в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА.

«Как входить в такую игру с учетом пропущенных мячей? Это моя профессиональная должность, грубо говоря. Неважно, когда тебе скажут играть», — цитирует слова Опарина «Спорт-Экспресс».

Голкипер заявил, что главное привести в порядок внутреннее состояние, просто выходить на поле и делать то, что и всегда.

29-летний Опарин вышел на замену в начале второго тайма с ЦСКА вместо Гиорги Шелии, который пропустил в первой половине игры три мяча за шесть минут. «Армейцы» одержали победу со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Михаил Опарин Гиорги Шелия Ахмат
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окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
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