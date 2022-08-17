Агент Сафонов: «ЦСКА будет бороться за чемпионство»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, ЦСКА будет бороться за чемпионство. Несмотря на какие-то странные судейские стандарты», — цитирует Сафонова «Татар Информ».

Агент отметил, что все команды в Российской премьер-лиге равны, но судейских ошибок в текущем сезоне не стало меньше.

ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав десять очков после пяти туров. Лидером является «Спартак», имея в своем активе 13 баллов.

В предстоящем матче «армейцы» на своем поле примут «Ахмат», игра пройдет 21 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.