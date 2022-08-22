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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

 
22 Августа 2022 • 09:25 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен

Новичок московского ЦСКА Саша Зделар высказался о перспективах «армейцев» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы должны идти шаг за шагом. И тогда мечта о чемпионстве осуществится. Но сейчас нам нужно продолжать работать. Необходимо сохранить наш уровень игры», - передает слова Зделара «Спорт-экспресс».

Напомним, что в рамках шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский «Ахмат» и отпраздновал победу со счетом 4:2.

«Армейцы» набрали 13 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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