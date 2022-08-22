Зделар высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

Новичок московского ЦСКА Саша Зделар высказался о перспективах «армейцев» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы должны идти шаг за шагом. И тогда мечта о чемпионстве осуществится. Но сейчас нам нужно продолжать работать. Необходимо сохранить наш уровень игры», - передает слова Зделара «Спорт-экспресс».

Напомним, что в рамках шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский «Ахмат» и отпраздновал победу со счетом 4:2.

«Армейцы» набрали 13 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.