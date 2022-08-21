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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «ЦСКА играет ярко, я доволен»

 
21 Августа 2022 • 19:35 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал российского специалиста, бывшего наставника камерунской сборной Валерия Непомнящего, который в прошлом успел поработать в клубе. Он заявил, что команда играет очень ярко.
- ЦСКА играет ярко. В первом тайме команда выглядела блестяще, а "Ахмат" преобразился во втором. Но потом ЦСКА нашел возможность забить четвертый гол. Я очень доволен игрой армейцев, - цитирует Непомнящего телеканал Матч ТВ.
В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом», эта игра состоится через неделю, 28 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
окончен Зенит 2:0 Торпедо Москва
Идет 45 минута Краснодар 1:0 Оренбург 1.77 4.10 4.30
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