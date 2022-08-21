Непомнящий: «ЦСКА играет ярко, я доволен»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал российского специалиста, бывшего наставника камерунской сборной Валерия Непомнящего, который в прошлом успел поработать в клубе. Он заявил, что команда играет очень ярко.

- ЦСКА играет ярко. В первом тайме команда выглядела блестяще, а "Ахмат" преобразился во втором. Но потом ЦСКА нашел возможность забить четвертый гол. Я очень доволен игрой армейцев, - цитирует Непомнящего телеканал Матч ТВ.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом», эта игра состоится через неделю, 28 августа.

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