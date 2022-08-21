​В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном техническом поражении

По ходу матча шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» появилась информация о том, что московской команде могут засчитать за игру поражение со счётом 0:3. На официальном сайте РПЛ Константин Кучаев значился как запасной игрок, хотя он должен был быть исключён из заявки после того, как выбыл из стартового состава из-за травмы на разминке.

Возглавляющий пресс-службу ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «Чемпионату» о том, что в заявке на игру Константина Кучаева нет. Представитель московского клуба даже показал заявку. Это означает, что всего-навсего произошла ошибка на сайте РПЛ.

ЦСКА угрожает только штраф, поскольку Константин Кучаев какое-то время находился на скамейке для запасных.