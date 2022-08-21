Хомуха: «ЦСКА выиграл заслуженно»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал бывшего наставника полузащитника ЦСКА Дмитрия Хомуху, который считает его закономерным.

- В первом тайме было явное преимущество ЦСКА. Во второй половине матча ситуация немножко изменилась. Но считаю, что результат закономерен, - цитирует Хомуху издание «Спорт-экспресс».

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом», эта игра состоится через неделю, 28 августа.

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