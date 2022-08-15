Швец: Мы очень тепло встретили Агаларова в «Ахмате»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился информацией о том, как в команде приняли лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Гамида Агаларова.

«Гамида мы очень тепло встретили в команде. Очень приятно, что такой игрок перешел именно в нашу команду», — заявил Швец «Чемпионату».

По словам футболиста, Агаларов отлично тренируется, скоро он должен реализовать свой талант, начать забивать и помогать команде.

Напомним, 22-летний Агаларов перебрался в «Ахмат» из «Уфы» текущим летом за 3,5 миллиона евро. В этом сезоне он забил один гол в пяти матчах Российской премьер-лиги. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.