​ЦСКА перешёл под управление другой компании – Сергей Иванов

У ЦСКА сменился владелец – клуб перешёл от компании ВЭБ к другой компании. Об этом журналистам после игры ЦСКА против «Ахмата» рассказал Сергей Иванов – специальный представитель президента РФС.

«ЦСКА переходит к другой компании? Уже перешёл. С чем я вас и поздравляю», - рассказал Иванов.

Напомним, что в воскресенье ЦСКА переиграл «Ахмат» на своём поле со счётом 4:2. «Армейцы» смогли настичь «Спартак» на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Правда, через несколько часов обойти обе московские команды может «Зенит». Для этого питерцам нужно на своём поле обыграть московское «Торпедо».