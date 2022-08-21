Опарин: «Удар Медины? Шансы отбить мяч всегда есть»

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин поделился мнением о голе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в матче шестого тура РПЛ.

«Удар Медины? Шансы отбить мяч всегда есть. Если знать, что он пробьет именно так, то можно прочитать», — передает слова Опарина «Чемпионат».

Голкипер заявил, что при этом можно пропустить гол в ближний угол, который считается вратарским.

Опарин заменил Гиорги Шелию в перерыве игры шестого тура РПЛ против ЦСКА, встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 4:2.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после шести матчей.