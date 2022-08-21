Зделар: Почему я не выхожу в стартовом составе? Нужно спросить у Федотова

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о своём игровом времени в московской команде.

«Мне тяжело ответить, почему я не выхожу в стартовом составе. Это надо спрашивать у тренерского штаба, у Федотова», — приводит слова Зделара «Чемпионат».

По мнению игрока, он хорошо сыграл, выйдя на замену в матче шестого тура РПЛ с «Ахматом» (4:2). Зделар добавил, что выкладывается на сто процентов для того, чтобы выходить в стартовом составе.

В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести туров.