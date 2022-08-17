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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев высказался о созданном им турнире

 
17 Августа 2022 • 15:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.82 3.75 4.20
21.08 15:00

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал создание турнира под названием «Кубок Игоря Акинфеева».

«Хотим сделать особенный турнир. Это наше детище. Хочу, чтобы он проходил долгие годы, чтобы там играло как можно больше детей», — передает слова Акинфеева «Чемпионат».

Вратарь заявил, что хочет видеть развитие футбола и приложит для этого все усилия, не смотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране. Акинфеев сообщил, что будет лично присутствовать на этом турнире, потому что в прошлом году ему не удалось приехать на данное мероприятие.

«Кубок Игоря Акинфеева» пройдет 22 и 23 августа в Бронницах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Кубок Игоря Акинфеева
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