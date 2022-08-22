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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Ахмата»: «Пенальти в ворота ЦСКА был, но оценивает Карасёв»

 
22 Августа 2022 • 08:09 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота московского ЦСКА в поединке шестого тура Российской премьер-лиги.

«На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасёв. Смысл нам подавать в ЭСК? Это ничего не даёт. Пенальти никто не вернёт. Что после драки кулаками махать», - приводятся слова руководителя на станицах «Спорт-экспресса».

Поединок, состоявшийся на стадионе «ВЭБ Арена» завершился победой «армейцев» со счетом 4:2. Под занавес встречи в штрафной ЦСКА  мяч попал в руку защитнику Игорю Дивееву. После просмотра эпизода главный арбитр Сергей Карасёв решил не ставить 11-метровый в ворота хозяев.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ахмед Айдамиров Ахмат
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