Гендиректор «Ахмата»: «Пенальти в ворота ЦСКА был, но оценивает Карасёв»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота московского ЦСКА в поединке шестого тура Российской премьер-лиги.

«На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасёв. Смысл нам подавать в ЭСК? Это ничего не даёт. Пенальти никто не вернёт. Что после драки кулаками махать», - приводятся слова руководителя на станицах «Спорт-экспресса».

Поединок, состоявшийся на стадионе «ВЭБ Арена» завершился победой «армейцев» со счетом 4:2. Под занавес встречи в штрафной ЦСКА мяч попал в руку защитнику Игорю Дивееву. После просмотра эпизода главный арбитр Сергей Карасёв решил не ставить 11-метровый в ворота хозяев.