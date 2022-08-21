​Федотов высказался о штрафе для ЦСКА

ЦСКА не грозит техническое поражение – информация о том, что Константин Кучаев по ошибке был внесён в заявку на матч с «Ахматом» после полученной на разминке травмы не подтвердилась.

После игры комментарий по поводу возникшей ситуации дал Владимир Федотов – главный тренер московских «армейцев».

«Будем разбираться с ситуацией, лишняя паника. Заплатим 15 тысяч штрафа. Хорошо, что это всё закончилось. Будем распределять обязанности», - высказался Федотов, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 4:2. На текущую минуту «армейцы» располагаются на вершине таблицы вместе со «Спартаком».