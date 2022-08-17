Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бериша пообещал скоро вернуться на поле

 
17 Августа 2022 • 02:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.78 3.90 4.30
21.08 15:00

Албанский защитник «Ахмата» Бернард Бериша намеревается вскоре вернуться на поле, пока же он с интересом следит за матчами своей команды. В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Ахмат» уверенно переиграл «Химки», заработав три очка. Бериша очень доволен успехом.

- Конечно, я смотрел игру с «Химками». Мы показали хороший характер, отлично сыграли. Уже скоро буду тренироваться в общей группе, потом посмотрим, в каком я состоянии сейчас нахожусь, - цитирует Бериша пресс-служба клуба.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги грозненский клуб сразится в гостевом матче с московским ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бернард Бериша Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
02:35 · Россия. Премьер-лига
Бериша пообещал скоро вернуться на поле
16 Августа
23:46 · Россия. Первая лига
В ФНЛ намечается смена тренера в «Уфе»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» собирается усилиться 17-летним сербским защитником
21:08 · Кубок России
«Амкал» в серии пенальти выиграл первый матч на профессиональном уровне
20:35 · Кубок России
«Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе - видео видео
20:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не намерен бороться за Дзюбу
20:05 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС подтвердил решения судьи Павла Кукуяна в матче «Зенита» с ЦСКА 4
19:25 · Россия. Премьер-лига
Овечкин выйдет на поле перед дерби «Динамо» - «Спартак»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива» уверен, что закрытие команды на базе встряхнёт её
19:15 · Кубок России
​Вратаря «Амкала» забыли включить в заявку на матч Кубка России
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин положительно оценил избрание Алаева
18:44 · Кубок России
​Вратарь «Амкала» съел хот-дот на поле перед матчем Кубка России 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба в начале лета предлагал себя клубу из Москвы 1
18:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, как Абаскаль изменил игру «Спартака»
18:03 · Россия. Премьер-лига
​Агент Монтеса высказался о ходе переговоров с «Динамо» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем