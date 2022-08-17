Бериша пообещал скоро вернуться на поле

Албанский защитник «Ахмата» Бернард Бериша намеревается вскоре вернуться на поле, пока же он с интересом следит за матчами своей команды. В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Ахмат» уверенно переиграл «Химки», заработав три очка. Бериша очень доволен успехом.

- Конечно, я смотрел игру с «Химками». Мы показали хороший характер, отлично сыграли. Уже скоро буду тренироваться в общей группе, потом посмотрим, в каком я состоянии сейчас нахожусь, - цитирует Бериша пресс-служба клуба.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги грозненский клуб сразится в гостевом матче с московским ЦСКА.