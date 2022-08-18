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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Щенникова назвал сроки возвращения игрока в строй

 
18 Августа 2022 • 16:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.80 3.80 4.30
21.08 15:00

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о процессе восстановления футболиста.

«Георгий тренируется по индивидуальной программе. У него долгое время были болевые ощущения в связи с травмой. Каких-то определенных сроков возвращения пока не называют», — приводит слова Щенникова «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что игрок начнет тренироваться в полную силу тогда, когда у него полностью пропадут болевые ощущения, максимальный срок возвращения месяц-полтора.  

В текущем сезоне 31-летний футболист не принимал участия в матчах РПЛ. После пятого тура ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав десять очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
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