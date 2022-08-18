Агент Щенникова назвал сроки возвращения игрока в строй

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о процессе восстановления футболиста.

«Георгий тренируется по индивидуальной программе. У него долгое время были болевые ощущения в связи с травмой. Каких-то определенных сроков возвращения пока не называют», — приводит слова Щенникова «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что игрок начнет тренироваться в полную силу тогда, когда у него полностью пропадут болевые ощущения, максимальный срок возвращения месяц-полтора.

В текущем сезоне 31-летний футболист не принимал участия в матчах РПЛ. После пятого тура ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав десять очков.