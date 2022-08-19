​Карраскаль: «Моя цель – стать чемпионом с ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос по поводу своих задач в этом сезоне.

«Моя цель - стать чемпионом!» - высказался Карраскаль в интервью пресс-службе ЦСКА. Футболист отметил, что будет отдавать на поле все силы ради борьбы за чемпионство.

«Знаю, что эксперты уже отдают титул «Зениту». Пускай их коронуют, я не против. Но всё покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона», - добавил футболист.

После пяти туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Спартака» команда Владимира Федотова отстаёт на три зачётных балла.

В настоящий момент ЦСКА готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Ахмата», который пройдёт 21 августа.