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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент форварда «Коринтианса» Даво рассказал, делал ли ЦСКА предложение по игроку

 
18 Августа 2022 • 18:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.80 3.80 4.30
21.08 15:00

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Коринтианса» Матеуса Даво, прокомментировал возможный переезд игрока в РПЛ.

«Было ли предложение по Даво из ЦСКА? Нет. Что касается предложений из России, то я не могу сейчас об этом говорить. Его не было? Я не собираюсь говорить об этом сейчас», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали о том, что российский клуб сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу 23-летнего форварда.

На данный момент нападающий выступает за клуб второго бразильского дивизиона «Баия» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Коринтианс Баия Луис Фернандо Гарсия Матеус Даво
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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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