Агент форварда «Коринтианса» Даво рассказал, делал ли ЦСКА предложение по игроку

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Коринтианса» Матеуса Даво, прокомментировал возможный переезд игрока в РПЛ.

«Было ли предложение по Даво из ЦСКА? Нет. Что касается предложений из России, то я не могу сейчас об этом говорить. Его не было? Я не собираюсь говорить об этом сейчас», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали о том, что российский клуб сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу 23-летнего форварда.

На данный момент нападающий выступает за клуб второго бразильского дивизиона «Баия» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.