ЦСКА вступил в переговоры по Гайчу

ЦСКА вступил в переговоры по трансферу аргентинского нападающего Адольфо Гайча, сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб получил несколько предложений о покупке 23-летнего аргентинца. Окончательное решение по будущему Гайча ЦСКА примет не раньше следующей недели.

Напомним, что Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан Лоренсо» за 8,5 миллионов евро, заключив с «армейцами» пятилетнее соглашение. Всего в составе «красно-синих» форвард провёл 19 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.