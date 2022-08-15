Швец: Любому сопернику тяжело играть в Грозном

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец заявил, что любому клубу тяжело играть на домашней арене грозненской команды.

«У нас хорошая посещаемость, и любой команде тяжело играть в Грозном, потому что бойцовская команда и атмосфера на стадионе соответствующая», — заявил Швец «Чемпионату».

Футболист отметил, что команда выкладывается на все сто процентов на своем поле, именно поэтому соперникам никогда не бывает легко в Грозном. Нужно идти от игры к игре и набирать очки, добавил игрок.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел пять матчей в Российской премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом.