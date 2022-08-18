Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику «Гояса»

Футбольный агент Лусиано Рего, представляющий интересы защитника «Гояса» Яна Соуто, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

«ЦСКА интересуется моим клиентом, но пока официального предложения не было», — цитирует агента «Чемпионат».

Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, составляет 10 миллионов евро.

Действующий контракт 20-летнего бразильца с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 150 тысяч евро.

В текущем году Соуто провёл за «Гояс» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.