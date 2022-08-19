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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА анонсировал концерт Ёлки перед матчем с «Ахматом»

 
19 Августа 2022 • 06:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.80 3.80 4.30
21.08 15:00

Перед началом поединка шестого тура Российской премьер-лиги между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом» состоится выступление популярной певицы Ёлки. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «армейского» клуба.

«Провожаем лето вместе с Ёлкой. Исполнительница выступит прямо на поле «ВЭБ Арены» 21 августа перед матчем с «Ахматом». Начало - 14:20», - говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова стартовали в Премьер-лиге с трех побед, одной ничьей и поражения. Столичный коллектив с десятью набранными баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на три пункта.

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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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