ЦСКА анонсировал концерт Ёлки перед матчем с «Ахматом»

Перед началом поединка шестого тура Российской премьер-лиги между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом» состоится выступление популярной певицы Ёлки. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «армейского» клуба.

«Провожаем лето вместе с Ёлкой. Исполнительница выступит прямо на поле «ВЭБ Арены» 21 августа перед матчем с «Ахматом». Начало - 14:20», - говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова стартовали в Премьер-лиге с трех побед, одной ничьей и поражения. Столичный коллектив с десятью набранными баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на три пункта.