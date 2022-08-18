Агент Облякова прокомментировал продление контракта игрока с ЦСКА

Агент Эдуард Горовых, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, высказался о продлении контракта игрока с московским клубом.

«Мы очень рады подписанию нового долгосрочного контракта до 2027 года. Сейчас мысли Вани только о ЦСКА, никакие другие варианты в России он не рассматривал — только ЦСКА», — цитирует слова Горовых «Чемпионат».

При этом агент отметил, что ни для кого не является секретом то, что Обляков всегда мечтал попробовать свои силы в Европе, это мечта остается. Помимо этого, Горовых поблагодарил всех, кто был причастен к продлению контракта.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел четыре матча в РПЛ, в которых забил один гол. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом transfermarkt в 5 миллионов евро.