Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша может перейти в ЦСКА.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА направил в «Портимоненсе» официальное предложение о покупке центрального защитника. С учетом бонусов сумма трансферов может достигнуть 1,8 миллиона евро при базовом предложении в 1,6 миллионов. Контракт Виллиана заканчивается летом следующего года. Сейчас в «Портимоненсе» изучают предложение и должны сегодня или завтра дать ответ. Также у клуба имеется предложение из команды из Бразилии.

Отметим, что Рошей интересовалась итальянская «Специя», но «Портимоненсе» не устроило предложение.