ЦСКА озвучил состав на матч с «Ахматом»

Воскресную программу шестого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между ЦСКА и «Ахматом». Наставник московских «армейцев» Владимир Федотов решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» футболисты и болельщики услышат в момент, когда стрелки часов покажут 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

В случае победы ЦСКА догонит в турнирной таблице РПЛ «Спартак».