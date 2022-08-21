Трошечкин: «Нельзя пропускать столько»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Ахмату» пришлось съездить в Москву на матч с ЦСКА. Грозненская команда забила два гола, но фаворит отличился четырежды, заработав ожидаемую победу. Полузащитник грозненской команды Александр Трошечкин расстроен поражением, он считает, что его команда пропустила слишком много, и потому два забитых мяча не помогли ей.

- Не сказал бы, что сложно было играть против атаки ЦСКА. Просто нельзя рассчитывать на победу на выезде с ЦСКА и пропускать четыре, - заявил футболист в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российской Премьер-лиги «Ахмат» примет дома самарские «Крылья Советов».