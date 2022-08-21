ЦСКА ведёт в счёте в игре шестого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата», но при этом команде могут засчитать техническое поражение.

Прямо перед игрой травму получил полузащитник Константин Кучаев, который должен был выйти на поле в стартовом составе. ЦСКА сделал изменение в составе, и в основу был включён Иван Обляков. При этом, согласно регламенту, Кучаева следовало исключить из заявки. Однако игрок числился как запасной (согласно данным сайта РПЛ) и даже находился на скамейке, хотя не имел на это права.

Если ЦСКА в самом деле нарушил регламент, команду могут наказать техническим поражением со счётом 0:3. Будем следить за новостями.