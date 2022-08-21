Агент Кучаева рассказал о повреждении игрока

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, поделился информацией о травме игрока.

«Слава богу, ничего серьезного. Спазм задней поверхности бедра. Обследование? Наберите медицинскую службу ЦСКА», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Отметим, что Кучаев должен был выйти в стартовом составе в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», но на разминке почувствовал дискомфорт и был исключен из заявки на встречу. ЦСКА одержал победу со счетом 4:2.

В следующей игре «армейцы» встретятся с «Ростовом», матч пройдет 28 августа в 19:45 по мск.