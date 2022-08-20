Фоменко рассказал о тёплых отношениях с Федотовым

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал об отношениях с наставником «армейцев» Владимиром Федотовым.

По словам специалиста, они с Федотовым понимают друг друга с полуслова.

«Мы уже долгое время дружим. Предлагаю вспомнить, как описывали главного героя культового фильма «Семнадцать мгновений весны». Великолепный специалист, с товарищами по работе поддерживает прекрасные отношения, безукоризненно выполняет свой служебный долг и беззаветно предан своему ремеслу», — цитирует Фоменко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что Федотов возглавил «армейскую» команду в июне нынешнего года. Ранее специалист работал в «Сочи», с которым занял второе место по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ.

После пяти туров текущего сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Федотова проведут 21 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.