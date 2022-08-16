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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» опровергли переговоры с Дзагоевым, но не исключили другие трансферы

 
16 Августа 2022 • 11:59 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.78 3.90 4.30
21.08 15:00

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес со стороны грозненского клуба к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«Это слухи, мы с ним не общались», — цитирует Айдамирова Sport24.

Несмотря на опровержение переговоров с Дзагоевым, гендиректор не стал исключать, что «Ахмат» ещё может усилиться новыми футболистами в текущее трансферное окно.

После пяти сыгранных туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут 21 августа против одного из лидеров чемпионата России ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ахмед Айдамиров Ахмат Трансферы футбола - лето 2022
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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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Комментарии (1)
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Сирота12
16 Августа 2022 в 12:11
На фиг Дзагоева. Чё нормальной молодежи мало? Ищите лучшее!!!!!!
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