В «Ахмате» опровергли переговоры с Дзагоевым, но не исключили другие трансферы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес со стороны грозненского клуба к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«Это слухи, мы с ним не общались», — цитирует Айдамирова Sport24.

Несмотря на опровержение переговоров с Дзагоевым, гендиректор не стал исключать, что «Ахмат» ещё может усилиться новыми футболистами в текущее трансферное окно.

После пяти сыгранных туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут 21 августа против одного из лидеров чемпионата России ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.